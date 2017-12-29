Профессор НГУ рассказал о символе года

НГУ опубликовал на своем канале Youtube предновогоднюю лекцию от профессора кафедры цитологии и генетики Факультета естественных наук Павла Бородина.

Ученый рассказал об эволюции собаки, а в кадре помогала ему золотистый ретривер Корсика. Любимые домашние питомцы произошли от волков около тридцати тысяч лет назад. Рядом с человеком остались самые уравновешенные особи — одомашнивание диких зверей началось, когда люди стали устраивать стойбища, вокруг которых копился мусор, привлекающий животных, и приживались те, кто легче всего переносили соседство с человеком. Самые древние породы собак — шарпеи, чау-чау и лайки, остальные — совсем молодые и родились за последние два века. В семействе собачьих ближайшими родственниками псов считаются лисы, песцы и койоты. У человека и его лучшего друга даже есть общий предок — правда, он существовал около девяноста пяти миллионов лет назад и был куда больше похож на четвероногих, чем на нас.