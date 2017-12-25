Выпускник НГУ поучаствовал в научном открытии года

Журнал Science назвал работу лаборатории LIGO выдающейся — ее сотрудники получили в 2017 году Нобелевскую премию по физике.

Ученым впервые за всю историю удалось отследить гравитационные волны от слияния двух нейтронных звёзд в галактике NGC 4993, для этого их пришлось фиксировать в разных частях мира. Выпускник НГУ и сотрудник LIGO Сергей Клименко написал алгоритм, который использовался для анализа полученных данных. Он закончил университет в 1981 году. Ранее лаборатории удалось отследить гравиволны от двух чёрных дыр. Исследования в этой сфере очень важны для понимания эволюции вселенной и процессов, которые в ней происходят.