НГТУ стал лидером по востребованности

Новосибирский технический университет занял третье место по востребованности работодателями в национальном рейтинге.

Этот показатель у НГТУ составил 92% - почти все его выпускники успешно работают по специальности. Также учитывался индекс цитирования сотрудников учебного заведения и доходы от коммерциализации научных разработок. Новосибирский ВУЗ обошел даже тех сибирских конкурентов, которым уступил в общем рейтинге: Томский Политех и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники набрали 42% и 79% соответственно. Итоговое место НГТУ — пятнадцатое из ста двадцати семи заведений, в первую десятку вошли, преимущественно, университеты Москвы и Санкт-Петербурга.