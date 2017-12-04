Два проекта НГУ получили мегагранты Правительства РФ

Девяносто миллионов рублей пойдут на исследования в сфере математики и биологии.

Средства гранта пойдут на финансирование программ сотрудничества новосибирских ученых с иностранными коллегами в течение трех лет. Математическое исследование посвящено геометрической и количественной топологии и динамике», а биологи вместе с коллегой из Великобритании планируют работать над вопросами эпигенетических факторов, которые определяют то, как наследуются генетические признаки организма. Потенциально это может привести к прорыву в некоторых сферах медицины, например, даст возможность выращивать искусственные органы, подходящие конкретному пациенту. Всего таких грантов от государства удостоились в этом году тридцать пять человек.

Фото: Слава Степанов