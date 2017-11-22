В Сибири обнаружили тропические моря

Открытие помогли сделать устрицы эпохи мезозоя.

Учёный НГУ и СО РАН Игорь Косенко изучил моллюсков, найденных в устье Оби и реках на севере Якутии: раковины подверглись изотопно-геохимическим исследованиям, которые помогли установить состав морской воды в поздний юрский и раннемеловой период. Это привело к неожиданному открытию существования тропических морей в Восточной Сибири около ста сорока пяти миллионов лет назад. В своем сообщении пресс-службе НГУ Косенко сообщил: «Палеотемпературы получены для наиболее северных раковин устриц и составили около +18...+20 ºС для севера Сибири в конце юрского периода. Это свидетельствует в пользу очень тёплого климата с учётом высокой палеошироты местонахождения изученных моллюсков».