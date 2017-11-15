Новосибирская команда победила на Всемирной олимпиаде роботов

«Лига Роботов — Бином» успешно собрала три турбины для электростанций в Коста-Рике.

В состав новосибирской команды вошли три студента из НГУ и НГТУ — Олег Марченко, Павел Торопов и Александр Хамхоев, которые занимаются робототехникой более пяти лет. На олимпиаду в Сан-Хосе, куда съехались две тысячи участников из шестидесяти стран, их сопровождали тренеры. В олимпиаде соревновались и студенты, и школьники, в возрасте от десяти до двадцати одного года.

«Задание было одно для всех: из конечного набора элементов нужно было по шаблону собрать три турбины для электростанций. Наши спортсмены единственные из всех команд выполнили дополнительное задание: неиспользуемые элементы нужно было увезти в квалификационный день в зону старта, а в финальный — в свободную зону для постройки, и в итоге взяли первое место в старшей категории World Robot Olympiad», — поделились «Лига Роботов — Бином».

Фото предоставлены «Лигой роботов»