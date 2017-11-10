Новосибирские ученые изобрели препарат, останавливающий кровотечение во время операций

Новое средство смогут использовать при открытых операциях даже на сердце.

Изобретение принадлежит специалистам Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирского института органической химии имени Ворожцова и Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени Мешалкина. Препарат создан на основе окисленной целлюлозы, известной своими гемостатическими свойствами, и антибиотика ванкомицин. Последний используется в сердечно-сосудистой хирургии при инфекционных осложнениях. Сотрудник центра Мешалкина Александра Таркова рассказала: «Разработанное средство быстро и эффективно восстанавливает кровотечение, обладает антибактериальной активностью и является биосовместимым и биодеградируемым. Оно представлено в двух формах: мелкодисперсного порошка и пасты. Его можно использовать в достаточно большом количестве разнообразных областей хирургии, в том числе и при операциях на сердце». Ученые уже получили патент на свое изобретение и провели успешные доклинические испытания на живом организме.