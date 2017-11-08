В Новосибирске открылся новый музей, посвященный жизни извозчика

Ранее в здании находился мемориальный музей «С.М. Киров в Сибири». На создание новой экспозиции ушло почти полгода: в доме сделали косметический ремонт и открыли цокольный этаж. Она рассказывает о жизни Евсея Метлина — извозчика, который построил здание и жил там с женой и сыном. Хозяин квартировал революционера Александра Петухова, и, по неподтвержденной легенде, дом посещал Киров. Именно благодаря этому дом не был снесен, как многие другие той эпохи. Таблички внутри музея рассказывают о быте семьи, их образе жизни, о работе извозчика, многие детали которых посетители могут посчитать удивительными. «Представьте себе: человек приезжает в город, покупает землю, строит двухэтажный дом. Значит, у него были соответствующие доходы! Это не был бедный пролетариат, который ужасно страдал. По крайней мере, всё, что мы знаем об усадьбе Метлиных, — это крепкий средний класс. А он был типичный извозчик», — пояснил директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Валерьевич Шаповалов.

Музей «Городская усадьба Ново-Николаевска» открыт со среды по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00.

Фото Александра Ощепкова