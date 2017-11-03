При НГУ откроется медицинский центр с уникальными технологиями

Центр станет первым в Сибири медицинским учреждением при классическом университете.

МНОЦ откроет свои двери 7 ноября на улице Ляпунова, 6. Руководство НГУ ожидает, что центр станет как местом оказания качественной врачебной помощи, так и исследовательским центром и площадкой для учебной практики студентов медицинских и психологических специальностей. В МНОЦ будет уникальное оборудование для диагностического метода хромато-масс-спектрометрии — он позволяет провести комплексный анализ образцов на основе соотношения массы к заряду ионов. Это делает возможным выявления ряда заболеваний и аномалий на ранних стадиях, как у взрослых людей, так и у плода во время беременности. Цены на услуги центра сопоставимы со средними по городу и открыты для всех желающих.