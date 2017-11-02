В Музее природы расскажут, что мыши любят больше, чем сыр

Выставка «Соседи» показывает привычных животных и растения с новой стороны.

Организаторы описывают экспозицию, как «встречу со знакомыми незнакомцами». Она состоит из «сценок» с чучелами животных и птиц, которые живут в городе бок о бок с человеком. «Мы попытались рассказать интересные факты о животных и растениях, которые люди видят каждый день. Идея ещё и в том, что город не такая уж враждебная среда для животных. Наоборот, многим он даёт больше возможностей в плане убежища и питания, чем лес: например, ласточкам и сорокам», — рассказал старший научный сотрудник музея природы Андрей Мугако. Посетители узнают, зачем голуби перебрались из гор поближе к человеку, почему ежа невозможно отравить, что мыши любят больше, чем сыр, и как выглядят настоящие русские тараканы.

Выставка «Соседи» открылась 1 ноября, билет стоит 100 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 50 рублей.

Фото Густаво Зырянова