Новосибирский психолог стал одним из лучших в России

Педагог из искитимской школы №2 смогла решить проблему за семь минут и вернулась из Москвы со званием лауреата конкурса профессионального мастерства.

По правилам конкурса «Педагог-психолог России – 2017», у него может быть один победитель и два призера, остальные участники, вошедшие в первую десятку, получают титул, диплом и подарки. Ольга Кондренко не стала призером, но рада результату: «Из 50 участников войти в десятку — это достаточно серьезно, с моей точки зрения. Первый этап проходил в апреле, в Новосибирской области, я стала победителем регионального этапа. Дальше Всероссийский конкурс тоже проходил в несколько этапов, участники отсеивались». Во время последнего этапа, проходившего в Сочи, психологи соревновались во время открытых занятий и мастер-классов. Одним из самых сложных заданий был разбор «кейса» — от участников требовалось за семь минут понять проблему, с которой обратился подросток, и предложить решение. После этого этапа в конкурсе осталось одиннадцать человек, которые отправились в столицу для финальной части конкурса и награждения. «А на финале в Москве нужно было технологии своей деятельности показать и презентацию. Я презентацию делала не только про себя, но и о психологической службе Новосибирской области, о своих коллегах», — рассказала Ольга.