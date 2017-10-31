Новосибирский ученый предложил новый способ поиска внеземной жизни

Сейчас специалисты проводят пробные эксперименты по обнаружению следов жизни во льдах Антарктиды.

Сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН поделился информацией об исследованиях новосибирских ученых в отношении новых методов секвенирования ДНК. Сейчас они применяются во льдах Южного полюса, и предполагается, что они помогут найти следы жизни на крупнейшем спутнике Юпитера Европе. «Скорее всего, мы обнаружим возникновение самовоспроизводящихся систем на основе именно углеродно-азотных биополимеров подобно земной жизни, детали их строения могут серьёзно отличаться. Например, пептидно-нуклеиновые кислоты или треозо-нуклеиновые кислоты, которые мы умеем получать искусственно, могли когда-то предшествовать обычным нуклеиновым кислотам (РНК и ДНК) на Земле», — пояснил сотрудник ИМКБ СО РАН Владимир Трифонов. Ученые предполагают, что в случае внеземной жизни кислоты ПНК и ТНК могут быть основными, как РНК и ДНК на Земле.

Новосибирские специалисты разработали методы секвенирования ДНК нового поколения, которые позволяют эффективно сравнить и обработать данные сличения ДНК в образцах и контрольных пробах. Это является самым сложным этапом, так как необходимо проверять ДНК всех людей и предметов, вступавших в контакт с образцом. Новые методы будут применены к озеру Восток в Антарктиде, а затем — к Европе во время космической миссии JUICE Европейского космического агентства.