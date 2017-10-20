Новосибирские ученые научились превращать воздух в топливо

В Институте катализа СО РАН считают, что будущее — за экологичным топливом из метана.

Газ получается в результате взаимодействия углекислого газа и водорода, оба содержатся в воде и воздухе. Ученые отмечают, что инфраструктура для новой технологии уже существует в виде газопроводов и хранилищ. В некоторых европейских странах метан активно используется вместо привычного бензина, так что есть возможность перевести транспорт на этот тип топлива. Энергия в нем хранится в виде химических связей и может быть использована по мере необходимости. Единственный минус новой технологии — пока что реакция протекает очень медленно и занимает долгое время.