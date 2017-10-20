НГУ занял второе место в рейтинге лучших вузов Развивающейся Европы

Новосибирский университет уступил лидеру всего на три процента.

Рейтинг лучших высших учебных заведений Развивающейся Европы и Центральной Азии ежегодно составляет британская компания Quacquarelli Symonds (QS). Она принимает во внимание разнообразные параметры: количество иностранных студентов, репутация в научном сообществе и среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и учащихся, частота упоминаний в Интернете. НГУ находится в топе рейтинга уже несколько лет. В этом году вуз незначительно уступил только МГУ и обошел на позицию Санкт-Петербургский государственный университет. НГУ каждый год повышает свою академическую репутацию и увеличивает количество публикаций в сети.

Фото Славы Степанова