Новосибирский одиннадцатиклассник запатентовал новый вид электростанции

Ученик специализированного учебно-научного центра НГУ Касымхан Хубиев разработал идею механизма, который позволит получить недорогую энергию в отдаленных местностях.

На создание своей электростанции Хубиева вдохновила статья о солевых батарейках. В его разработке элемент из медного и алюминиевого маховиков погружен в водный раствор. Большое количество тонких пластин маховика увеличивает количество вырабатываемого электричества. Инвертор, который постоянно переводит ток, находится на суше, а сам прототип школьник предложил установить на побережье водоемов.

У Хубиева ушло около двух лет на то, чтобы подготовить необходимые документы и получить патент на свое изобретение. В скором времени он планирует запустить в эксплуатацию первую пробную модель. Школьник считает, что его электростанция станет хорошей альтернативой солнечным батареям, поскольку не зависит от количества световых дней, и будет отлично работать даже в зимние месяцы.