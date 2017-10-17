Команда НГУ победила в турнире биологов

Студенты Новосибирского государственного университета заняли первое место во Всероссийском Биотурнире.



Турнир проходил в Подмосковье, всего в нем участвовало двенадцать команд, в том числе, из Московского технологического университета. Ученые и фармацевтические компании дали магистрантам естественных наук задачи, которые было необходимо решить в формате «научного баттла» - студентам нужно было научно обосновать свое решение и доказать его верность в дебатах. Среди предложенных тем были замена снотворному, способ утилизации пластика и борьба с развитием опухолей. Помимо командной победы, каждого из новосибирских участников жюри отметило именным дипломом «Лучшее решение».