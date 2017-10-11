Новосибирский школьник расшифровывает QR-коды в уме

Одиннадцатилетний Владислав Шипулин поразил жюри шоу «Удивительные люди» — он смог «прочесть» два десятка QR-кодов всего за несколько минут.

Шоу выходит на телеканале «Россия 1» — его участники показывают свои уникальные способности. По результатам программы зрители голосуют за победителя дня. В финале, куда проходят лучшие из участников, один из них получит миллион рублей.

Владислав должен был найти ложную информацию в QR-кодах на футболках двадцати людей, на которых были зашифрованы их возраст и имена. Для этого ему пришлось провести в уме большое количество математических операций на вычисление и проанализировать фрагменты кода. Владислав вычислил трех статистов, поменявшихся фуболками, за несколько минут.

Шипулин учится в лицее, но, помимо этого, много занимается дополнительно. В 2015 году его мать Татьяна Шипулина открыла в Новосибирске школу для одаренных детей «Эйн&Штейн» в возрасте от трех до семнадцати лет. Владислав занимается в школе с девяти лет — он тренирует память и учится быстро считать в уме. В прошлом году Шипулин стал чемпионом России по ментальной арифметике, а спустя полгода — призёром чемпионата мира в Арабских Эмиратах.

Несмотря на то, что он не смог пройти в финал, он продолжает борьбу за приз зрительских симпатий. Проголосовать за Владислава Шипулина можно на сайте проекта.