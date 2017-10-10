Весь октябрь над Новосибирском падают звезды

До конца октября в небе над Новосибирском можно будет наблюдать активные метеорные потоки.

Всего потока ожидается три, самый интенсивный из которых называется Драконида. Заместитель директора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов сообщил, что лучше всего его было видно 8 и 9 октября, но метеоры будут видны до 20 числа. Отчетливее всего поток виден в предутренние часы, а за ночь, глядя на созвездие Дракона, можно увидеть около десяти метеоров.

Максимум потока Орионидов, связанных с кометой Галлилея, ожидается к 21-22 октября — до двадцати пяти в час. Третий - Эпсилон-Геминидов будет слабо виден с 14 по 24 октября по утрам высоко над горизонтом на юге Новосибрска, ожидается не более двух метеоров в час.