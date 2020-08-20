Линейки в школах Новосибирска проведут для первых и выпускных классов

Власти несколько раз меняли свое мнение относительно начала учебного года. 20 августа Анатолий Локоть сделал заявление об окончательном решении: «Сегодня состоялось заседание областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, где было принято окончательное решение о проведении школьных линеек в школах Новосибирска для первых и выпускных 11 классов. Это традиция, и ее надо сохранять с соблюдением мер предосторожности».

Решение о праздничных линейках для остальных классов школы примут в зависимости от обстановки. Классы должны будут соблюдать безопасную дистанцию.