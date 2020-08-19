В НГУ откроют обсерватор для иностранных студентов

Информация об этом появилась на сайте НГУ. «Приказываю организовать для вновь прибывающих обучающихся — иностранных граждан и лиц без гражданства — 120 койко-мест по типу обсерваторов, предназначенных для 14-дневного наблюдения, на отдельном этаже общежития № 1а», — говорится в приказе ректора Михаила Федорука.

Также для иностранных студентов организуют лабораторные исследования на COVID-19 методом ПЦР. В новом учебном году студенты и преподаватели обязаны будут соблюдать масочный режим. При входе в университет у людей будут измерять температуру.