НГТУ НЭТИ впервые в истории принял десять тысяч заявлений от абитуриентов

Как сообщили в НГТУ НЭТИ, десятитысячное заявление подала Елизавета Лубегина из города Златоуста. Она имеет балл ЕГЭ по сумме трех предметов выше 230, что с большой вероятностью позволит ей поступить на бюджет.

«В этом году мы в рамках федерального проекта «Поступи в вуз онлайн» впервые проводим приемную кампанию полностью онлайн, ни одного заявления не подано физически, ни один абитуриент не пришел в кампус. Мы не знали, как это скажется на количестве заявлений, ведь еще в прошлом году только 30% абитуриентов подавали заявления онлайн. Но сейчас мы видим, что абитуриенты очень хорошо реагируют на этот формат, они его понимают, подать заявление онлайн быстрее и удобнее, чем привозить документы в вуз. Поэтому и количество заявлений растет», — рассказал проректор НГТУ НЭТИ по учебной работе Сергей Чернов. В прошлом году в вуз было подано около 9300 заявлений.