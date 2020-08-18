На это выделено более 750 миллионов рублей.
В новом учебном году все ученики младших классов новосибирских школ будут получать горячие обеды
Основная часть этиъ средств — из федерального бюджета. По планам министерства образования региона горячие обеды должны получить почти 146 тысяч учеников 1-4 классов — более 98%.
Новые правила питания детей введены федеральным законом, принятым в 2020 году. Меню должно соответствовать СанПиНам, включать горячее блюдо, не считая горячих напитков. Школы обязаны размещать его на своих сайтах и прислушиваться к мнению родителей.В 2020 году на горячее питание по распоряжению Михаила Мишустина будет направлено более 22 млрд рублей. На последующие два запланировано около 113 млрд рублей.
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