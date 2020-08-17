По словам мэра, из 242 работать в обычном режиме начали 214.
В Новосибирске открылись детские сады
С 17 августа детские сады в Новосибирске начали принимать детей. Как сообщил Анатолий Локоть на оперативном совещании у губернатора, в 24 все еще идет текущий ремонт, а в 4 — капитальный. До 1 сентября 23 детских сада планируют запустить полностью.
Кроме того, мэр Новосибирска рассказал, что к началу учебного года специальные комиссии проверяют на готовность и принимают школы. На данный момент принимать учеников готовы 82% от их общего числа.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.