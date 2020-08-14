Новосибирский Роспотребнадзор рассказал о том, какая школьная форма безопасна

Перед началом учебного года Новосибирский Роспотребнадзор напомнил родителям, как правильно выбрать школьную форму для детей. Так как они проводят в ней 5–6 и более часов, стоит выбрать смесовые ткани с небольшим содержанием синтетических волокон, хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. «В идеале одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододёжного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость. Неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, в том числе заболевания кожи, такие, как контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания, например, грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания.», — говорится в инструкции.

От вещи не должен исходить резкий запах. Также нужно убедиться, что ребенку удобно в одежде как в сидячем положении, так и при ходьбе — она не должна излишне стеснять движения и быть слишком узкой.