НГТУ НЭТИ выдаст абитуриентам суперстипендии до 22,5 тысяч рублей

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ увеличил повышенные стипендии первокурсникам, поступившим на бюджетные места. Размер стипендии будет зависеть от баллов ЕГЭ. Повышенная стипендия при сумме баллов ЕГЭ от 255 до 275 за три предмета выросла с 7,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Тех, кто набрал больше 275 баллов, теперь ждет 12 тысяч рублей вместо 10. Остальные студенты будут получать базовую стипендию — 4300 рублей.

С этой приемной кампании НГТУ НЭТИ также вводит новые суперстипендии для победителей олимпиад. При сумме баллов меньше 275 они получат надбавку в 10 тысяч рублей к базовой стипендии. За сумму баллов от 255 до 275 вуз будет платить первокурснику в сумме 20 тысяч рублей, а те, кто набрал больше 275 баллов, получат 22,5 тысячи рублей. Для получения суперстипендии нужно набрать не менее 75 баллов ЕГЭ по профильному предмету.

Проректор НГТУ НЭТИ по учебной работе Сергей Чернов объяснил смысл нововведения: «Раньше мы платили повышенные стипендии только за высокие баллы ЕГЭ, но потом поняли, что есть талантливые ребята, которые побеждают в олимпиадах, но не могут в полной мере проявить себя в формате теста ЕГЭ по всем трем дисциплинам. НГТУ НЭТИ очень заинтересован в привлечении талантливых студентов, и нам есть что предложить им в ходе учебы!».

Стипендию за высокие баллы ЕГЭ студент сможет получать и во втором семестре, если он вовремя и без троек сдаст первую сессию с количеством оценок «отлично» больше 60%.