Стали известны результаты ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Как сообщили в Новосибирском институте мониторинга и развития образования, биологию сдавали 2069 человек, минимальный балл не набрали 12,8%, высокий балл у 4%.

100 баллов по английскому языку набрал всего один школьник из Советского района. Всего его сдавали 1316 человек. 33,1% получили больше 80 баллов, минимальный порог не прошли 0,8% — это меньше, чем в прошлом году. Немецкий сдавали 22 человека, французский — 18, китайский — 4 и один человек написал ЕГЭ по испанскому, не сдавших среди них нет.