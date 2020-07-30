В Новосибирске откроется первая школьная ярмарка

Школьная ярмарка откроется на площади Карла Маркса, 2. На ней будут работать более 20 операторов. Покупатели смогут приобрести учебники, канцелярию, рюкзаки и одежду.

«На ярмарках должно быть обеспечено социальное дистанцирование, ежедневные замеры температуры тела операторов ярмарки, соблюдение масочного режима, а также санитарная обработка всех общедоступных поверхностей и наличие антисептиков», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Первая ярмарка будет открыта с 1 августа по 15 сентября с 10.00 до 20.00.