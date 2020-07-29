Объявили результаты ЕГЭ новосибирских школьников по обществознанию и химии

21,6% не прошли минимальный порог по обществознанию, 21,8% - по химии. Первый экзамен сдавали 7641 человек, сто баллов удалось набрать 3 выпускникам — из Кольцово, Октябрьского и Советского районов.

Химию на высший балл сдали 12 человек. Лучше всего ее знают школьники из Советского района — там стобалльников 8, 2 — в Калиниском и по одному в Бердске и Кировском районе. Всего ЕГЭ по химии сдавали 910 человек.