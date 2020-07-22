В школах Новосибирска 1 сентября пройдут праздничные линейки

На пресс-конференции 22 июля глава региона уточнил, что линейки смогут провести не во всех школах. «К 1 сентября школы приступят в обычном формате, где это возможно, с торжественными мероприятиями, но с соблюдением мер — температурный контроль и дезинфекции», – сказал Андрей Травников. Кроме того, губернатор сообщил, что детям, возможно, не потребуется носить маски во время занятий.