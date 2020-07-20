Новосибирской компании, которая единственная в России выпускает комплектующие материалы для тест-систем на вирусы, дали займ

Региональный Фонд развития промышленности одобрил займ для новосибирской компании «Биосан». Она единственная в России выпускает комплектующие материалы для тест-систем на вирусы.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров рассказал: «В июне в наш Фонд обратилась компания «Биосан», специалисты которой в условиях пандемии нашли возможность расширить производство ключевого компонента для теста на COVID-19. На условиях софинансирования займ на 17,5 млн рублей был одобрен. Если в докризисное время специалисты производили 40–50 литров вещества в год, то теперь благодаря господдержке это число увеличивается до 120 литров».

Компания смогла закупить системы хроматографической очистки продуктов пилотного масштаба, которые ускоряют время производства необходимого вещества. При изготовлении материалов для анализа «Биосан» использует разработку, запатентованную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН. Ее уникальность в том, что она позволяет по одной схеме получать все четыре природных компонента, которые образуют ДНК.