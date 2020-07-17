Растения и рыбы мерзнут одинаково: новосибирские ученые создали пакет программ, который анализирует реакции организмов на генетическом уровне

Результаты исследований новосибирских биоинформатиков опубликованы в англоязычном научном журнале Genes. Они создали пакет программ, который анализирует реакцию живых организмов на различные изменения, например, холод или стресс. Во время экспериментов ученые выяснили, что у растения резуховидки Таля и рыбки Данио совпали регуляторы ответа на холод. Это говортт о том, что модель реакции на холод существовала, когда живые существа еще не разделились на царства. С помощью новых инструментов ученые смогут находить целые цепочки реакций синтеза белка.