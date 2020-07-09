Министерство просвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования», в этом году 1 сентября пройдет с учетом требований Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей. Из-за запрета массовых мероприятий в образовательных учреждениях до следующего года, традиционных линеек в школах не будет.

Также министр сообщил, что 1 сентября учителя проведут проверку знаний школьников. Оценки по итогам диагностики выставлять не будут. Если окажется, что из-за дистанционного обучения у школьников появились пробелы в знаниях, их восполнят до необходимого уровня.