Коронавирус становится более заразным: новосибирские математики подтвердили гипотезу о него мутации

Как сообщил «Интерфакс», математическая модель распространения COVID-19, разработанная Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий, подтвердила гипотезу о его устойчивой мутации. Новосибирские ученые создали метамодель, которая в своих расчетах опирается на все уже ранее построенные системы прогнозирования, рассчитавшие какую-то часть показателей.

«Текущая тестовая версия модели уже позволила выявить устойчивую мутацию штамма SARS-CoV2 — в частности, подтвердить гипотезу американских исследователей, которые пришли к выводу, что самая распространенная мутация вируса увеличивает эффективность его проникновения в клетку, преодоления им соответствующих клеточных барьеров и механизмов защиты, что приводит к повышению заразности в 2,5-8 раз», — сообщила ответственный секретарь межведомственной рабочей группы СО РАН по коронавирусу Ольга Дорохова.

Но есть и хорошие новости: Дорохова рассказала, что на семинаре «Модели эпидемий» в МГУ отметили снижение смертности от коронавирусной инфекции. В первое время смертность достигла и удерживалась на уровне 10%, в дальнейшем эта характеристика плавно снижалась, достигнув к началу июня значений 2-3%.

