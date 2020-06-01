НГТУ НЭТИ впервые в истории вуза проведет приемную кампанию только в режиме онлайн

«Главная особенность приемной кампании-2020 заключается в том, что в этом году онлайн-режим — это единственный формат подачи документов. Около 30% процентов поступающих в прошлом году подавали документы дистанционно, в этом году это уже обязательное правило — 100% абитуриентов будут подавать документы в электронном виде. Способ, который уже давно применяется нашим университетом, — это подача документов через личный кабинет поступающего на официальном сайте вуза», — рассказала начальник Управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева.

Абитуриенту необходимо зарегистрироваться на сайте в личном кабинете поступающего, указать данные необходимых документов: документ, удостоверяющий личность, сведения об образовании и результаты ЕГЭ. В течение 3—5 дней он получит ответ приемной комиссии — придет СМС и уведомление на почту о том, что документы приняты. Если возникли проблемы, например, абитуриенту необходимо указать данные недостающих документов, он также получит уведомление о том, что ему необходимо их дослать.

Можно подать документы с помощью сервиса «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг. Это новый сервис подачи документов, который в этом году впервые будут использовать 53 университета.