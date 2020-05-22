Новосибирские ученые разработали модель второй волны коронавируса

аботу выполнили в лаборатории биоинформатики ФИЦ ИВТ совместно с инновационной компанией «Биософт». Базой для разработки метамодели распространения COVID-19 стали ранее созданные модели. Специалисты модифицируют и адаптируют их к данным по Новосибирской области.«Основным выводом на основе даже простейших моделей для отдельного города является четкая зависимость снижения скорости распространения инфекции от снижения перемещений людей, в частности, после введения локдауна. Это, в свою очередь, влияет на загрузку системы здравоохранения и смертность», — пояснили они. Ученые предлагают включить в модель широкий круг случаев — асимптоматические группы, прошедших и не прошедших тестирование на коронавирус, пациентов с тяжелым течением болезни, которых лечили как больных с пневмонией.