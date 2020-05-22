«Я люблю тебя, живот» — студентка кафедры филологии НГТУ НЭТИ запустила флешмоб ко Дню славянской письменности

София Герасимова предложила опубликовать в соцсетях фотографии с плакатами, на которых некоторые слова в известных фразах заменены на древнерусские. Хэштег акции, которая приурочена ко Дню славянской письменности 24 мая — #возрождаем_забытое.
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София Герасимова предложила опубликовать в соцсетях фотографии с плакатами, на которых некоторые слова в известных фразах заменены на древнерусские. Хэштег акции, которая приурочена ко Дню славянской письменности 24 мая — #возрождаем_забытое.
Древнерусский язык — язык восточных славян, общий предок русского, белорусского и украинского языков. Он включал в себя множество разных диалектов и отличался от современных восточнославянских языков и по грамматике и по звуковому строю.
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