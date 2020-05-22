Новосибирские ученые запатентовали метод диагностики психоэмоциональных расстройств — их смогут определить по голосу

Технологию запатентовали ученые НГТУ совместно с коллегами из педагогического университета и фониатрического центра. Первоначальная гипотеза состояла в том, что когда у человека присутствует какое-либо психоэмоциональное расстройство, у него меняется речь. Ученые искали переменную в специально созданной математической модели, отвечающую за связь голоса с психоэмоциальнальным состоянием. Параллельно специалисты определяли соответствующие отклонения у контрольных групп. Так они выяснили, что голоса людей с депрессией, повышенной агрессией или другими расстройствами отличаются друг от друга.

Эта разработка может применяться для диагностики расстройств и контроля их лечения. Подобные теории были еще у советских ученых, но они опирались на эмпирические наблюдения, а новосибирским специалистам удалось доказать ее с помощью математической модели.



