Как пройдет ЕГЭ в Новосибирске?

ЕГЭ, как и раньше, пройдет в очной форме, не дистанционно.По словам министра, все пункты проведения ЕГЭ будут подготовлены с учетом необходимых санитарных требований. Среди наиболее популярных предметов в этом году — русский язык, профильная математика, обществознание, информатика, биология, история, физика, английский язык и химия. Самый массовый ЕГЭ — по русскому — планируют разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников.

Пока окончательные даты экзаменов все еще не известны — они будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Традиционные «последние звонки» не удастся провести в привычном формате из-за запрета на массовые мероприятия — министр предложил провести их дистанционно.

Сергей Федорчук сообщил, что не позднее 1 июня на всех сайтах учреждений среднего профессионального образования будут размещены данные о количестве мест для приема по каждой специальности, количестве платных мест, наличии общежития и прочем. Вузы также публикуют все необходимые сведения.