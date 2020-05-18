Новосибирские ученые предлагают новый тест на COVID-19 — через анализ дыхания

Первичную диагностику по метаболическим отпечаткам проводит нейросеть. Чтобы обучить ее в ускоренном режиме, руководитель МРГ при СО РАН по COVID-19 академик Михаил Воевода обратился за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину. Ученым необходимо собрать коллекцию отпечатков больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией — выявить соответствующие биомаркеры (итоги метаболизма, протекающего в организме в ответ на инфицирование коронавирусом). «Мы в постоянном режиме отбираем, экспертируем, анализируем препараты и технологии, которые могут быть полезны и сейчас, в рамках борьбы с COVID-19, и в будущем, поскольку с такими вызовами нам еще предстоит столкнуться. Поскольку SARS-CoV-2 продолжает мутировать, не исключено появление нового штамма коронавирусной инфекции уже в этом году. Наша деятельность направлена на повышение технологической готовности, которая может сыграть свою роль, в том числе для раннего выявления следующей волны», — объяснил Воевода.

Газоанализатор можно использовать, например, при массовой диагностике людей в местах скопления и длительного пребывания — аэропорты, вокзалы, метрополитен, магазины, аптеки, на рабочих местах и в других случаях.