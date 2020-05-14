ЕГЭ перенесли, а ОГЭ отменили

Проводить ЕГЭ в этом году планируют только для тех выпускников, которые собираются поступать в вуз в 2020 году. Остальным одиннадцатиклассникам оценки в аттестат выставят по текущим оценкам. Для тех, кто решит сдавать ЕГЭ, отменили обязательное тестирование по русскому языку и математике — им предстоят только два экзамена, необходимые для поступления в высшее учебное заведение. Точные даты обещали объявить в ближайшее время.

Из-за пандемии девятиклассники не будут сдавать ОГЭ по русскому языку и математике — итоговые оценки им выставят по текущим в учебном году.