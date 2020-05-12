Внимание родителям: в министерстве образования региона рассказали, когда закончится учебный год в Новосибирске

Как сообщили в министерстве образования, учебный год для большинства школьников Новосибирской области завершится до 29 мая, для учеников 1-4 классов — до 25 мая, для 10 класса — до 5 июня.

«Обучение, как и ранее, пройдет в дистанционном формате. При этом сельские и малокомплектные школы смогут продолжить обучение в очной форме — с соблюдением необходимых санитарных норм», — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. С приказом министерства можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.