ЕГЭ могут перенести

Министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что экзамены будут проводить, когда это станет безопасно. Он сообщил: «Пока решение состоит в следующем: экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, это решение будет скорректировано, в зависимости от той ситуации, которая будет». ОГЭ для девятых классов в этом году могут отменить и аттестовать учеников по текущим оценкам.