Продуктовые наборы будут получать дети-инвалиды, дети из многодетных и малоимущих семей и с ограниченными возможностями, находящиеся на дистанционном обучении.

Школы установят график, по которому родители или законные представители детей смогут забрать пайки. Самая большая сумма выделена на учеников среднего и старшего звена — 58 рублей на день. Ученики муниципальных школ из многодетных или малоимущих семей получат наборы из расчета 45 рублей в день, учебных заведений регионального Минобра — 49 рублей.

Бесплатное двухразовое горячее питание для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов: 123 рубля в день в возрасте от 7 до 10 лет, 140 рублей в день — от 11 лет и старше, в подведомственных Минобразования НСО средних профессиональных учреждениях — 152,5 рубля в день.