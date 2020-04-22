Новосибирские родители, работающие из дома, не смогут отдать своих детей в детский сад во время эпидемии

В Министерстве образования Новосибирской области объяснили отказ тем, что размер такой группы очень мал — всего двенадцать человек, и у города нет возможности обеспечить больше. Места предоставляются только в том случае, если справку с места работы предъявляют оба родителя — то есть, ребенка не с кем оставить дома. Если один из родителей находится дома, пусть даже на удаленной работе, в детском саду семье откажут. В министерстве образования уточнили, что мест не хватает даже детям работающих вне дома жителей города.