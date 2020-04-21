Как школьники будут сдавать ЕГЭ во время эпидемии коронавируса?

Несмотря на эпидемию, порядок проведения ЕГЭ в 2020 году не поменяется — они пройдут очно по единому для России расписанию. Экзамены должны начаться 8 июня, но министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что окончательные сроки будут зависить от эпидемиологической ситуации. Школьники будут сидеть на достаточном расстоянии друг от друга, а все поверхности — дезинфицироваться.

Выпускники 9-х классов будет сдавать ОГЭ только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору в этом году не нужно. Экзамены пройдут с 8 июня по 31 июля — точные даты определит каждый регион.