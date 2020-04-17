Домашка по физкультуре, экзамены и зарплаты учителей: министр образования Новосибирской области ответил на вопросы родителей в прямом эфире

Сергей Федорчук сообщил, что власти открыли горячую линию, по которой можно задать вопросы, а преподаватели — получить методическую помощь от специалистов.

Если родители написали отказ от «электронного» обучения, должен ли директор школы перевести ученика на домашнее обучение учителями? Министр ответил, что домашнее обучение в таком формате возможно только в местностях, где не проводятся карантинные мероприятия. В Новосибирске на сегодняшний день разрешено только дистанционное обучение.



Уберут ли домашние задания по физкультуре и ИЗО? Федорчук ответил, что школам дали рекомендательное письмо постепенно выводить эти предметы из расписания, по мере того, как они будут аттестовывать детей по этим направлениям. По его мнению, для 1-8 классов это возможно сделать по зачетной системе. Министр также посоветовал со всеми проблемами, связанными с качеством обучения и объемом домашних заданий, обращаться на горячую линию.



Какова ситуация с ЕГЭ и ОГ в 2020 году? 9 классы будут сдавать два экзамена, русский и математику, а 11 — два обязательных и остальные по выбору, необходимые для поступления. Министр заверил, что детям, которые не сдали ОГ по каким-то предметам в прошлом году, смогут сделать это. Вузы в этом году будут принимать документы до конца августа.



Планируют ли выдавать школьникам сухие пайки, а учителям — повышать зарплаты? Федорчук сообщил, что вопрос с пайками прорабатывается. Зарплаты учителей точно не станут ниже, повышение будет зависеть от развития дальнейшей ситуации.