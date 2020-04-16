Министерство образования Новосибирской области рассказало, когда в школах закончится учебный год

Решение о сроках окончания учебного года школа может принять самостоятельно по согласованию с учредителем и министерством образования. В тексте пиьсма говорится: «Образовательная организация самостоятельно в установленном порядке вносит изменения в свою документацию, регламентирующую организацию и содержание образования. При этом органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный учебный график образовательных организаций».

Предлагается завершить учебный год в следующие сроки:

1 – 4 классы – 25 мая 2020 года;

5 – 8 классы – 30 мая 2020 года;

9 класс – 30 мая 2020 года;

10 класс – 5 июня 2020 года;

11 класс – 30 мая 2020 года.



