В Новосибирске начали производить экспресс-тесты на коронавирус

Точность теста — более 94% благодаря специально созданному специалистами ферменту. Общее время получения результата сократилось в среднем в три-четыре раза.



Компания намерена выпускать до полумиллиона тестов на коронавирус SARS-CoV-2 в неделю. Продукт прошел регистрацию в Росздравнадзоре 6 апреля, а первые промышленные партии уже отправлены в российские регионы.