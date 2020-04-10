Отменят ли выпускные, и когда закончится учебный год: министр образования Новосибирской области ответил на вопросы родителей

В СМИ прошла информация, что у учеников с первого по восьмой класс учебный год может закончиться раньше, чем обычно. Министр сообщил, что пока он не может подтвердить эти информацию, все будет зависеть от дальнейшего развития событий, и возможные варианты будут обсуждаться в ближайшие дни.

ОГЭ и ЕГЭ в этом году претерпят изменения. Ребята, которые сдают ОГЭ в девятом классе, будут сдавать только математику и русский язык. Предметов по выбору в этом году не будет. ЕГЭ придется сдать в полном объеме, даты уже объявлены. Вузы также перенесли приёмную кампанию.

На вопрос, отменят ли Всероссийские проверочные работы, министр ответил: «Решение насчет ВПР будем принимать сами в регионе и смотреть на ситуацию, как она будет складываться. проводить в этом году ВПР».

Вопрос о выпускных будут обсуждать позже, но Федорчук отметил: «Наверное, их придется перенести, потому что проводить их в разгар ЕГЭ бессмысленно».

Также министр затронул наболевшую тему дистанционного обучения: «То, что родителям приходится вместе с детьми учиться, — это не всегда хорошо с точки зрения того, что у них есть и свои заботы. Но я также обращаюсь к родителям — детям нужно сейчас помочь». Учителей он попросил быть мягче к ученикам: «Исключить из нашего употребления вещи, как: «Я поставлю двойку, если не сдашь»