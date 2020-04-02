Молодые журналисты Новосибирской области приглашаются на конкурс «Новомедиа»

Стартовал конкурс профессионального мастерства молодых журналистов Новосибирской области «Новомедиа». Конкурс организован при поддержке министерства образования региона.

Конкурс проводится по трем номинациям – «Печатная публикация», «Видеосюжет» и «Фоторепортаж». Темы конкурса посвящены знаковым событиям и актуальным проектам: «Память народа», «Область экологии» и «Новое поколение».

К участию приглашаются начинающие и молодые журналисты от 16 до 25 лет, проживающие в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Победители и финалистами будут награждены дипломами и подарками.

Первый этап конкурса – прием заявок и конкурсных работ, формирование реестра участников – продлится до 31 мая.

С условиями участия, положением о конкурсе и с другой дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте

Подробности в положении и в группе проекта «Новомедиа»