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Стартовал конкурс профессионального мастерства молодых журналистов Новосибирской области «Новомедиа»

Молодые журналисты Новосибирской области приглашаются на конкурс «Новомедиа»

Стартовал конкурс профессионального мастерства молодых журналистов Новосибирской области «Новомедиа». Конкурс организован при поддержке министерства образования региона.

Конкурс проводится по трем номинациям – «Печатная публикация», «Видеосюжет» и «Фоторепортаж». Темы конкурса посвящены знаковым событиям и актуальным проектам: «Память народа», «Область экологии» и «Новое поколение».

К участию приглашаются начинающие и молодые журналисты от 16 до 25 лет, проживающие в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Победители и финалистами будут награждены дипломами и подарками.

Первый этап конкурса – прием заявок и конкурсных работ, формирование реестра участников – продлится до 31 мая.

С условиями участия, положением о конкурсе и с другой дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте

Подробности в положении и в группе проекта «Новомедиа»

 

Админ НСК,
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